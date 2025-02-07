  • 7 Февраля, 17:36
  • BAIGENEWS

Водителя самого комфортного автобуса оштрафовали в Костанайской области

На трассе Алматы — Екатеринбург полицейские остановили транспортное средство с незаконной переделкой в салоне.

Сегодня, 16:50
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: polisia.kz

В Костанайской области полицейские остановили автобус Yutong, который шокировал их своим убранством. Вместо привычных сидений в салоне было 36 кроватей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель, 40-летний житель Туркестанской области, предлагал пассажирам услуги регулярных междугородних перевозок.

В полиции отметили, что в автобусе использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и экспертизы. Фактически водитель самовольно внёс изменения, без подтверждения безопасности новшеств.

"Как показывают исследования, такая "конфигурация" мест не обеспечивает нужной защиты при авариях. В отличие от обычных сидений, кровати не могут удержать пассажиров в случае столкновения, и это чревато более серьёзными травмами", - отметили в полиции.

Эксплуатацию автобуса запретили до устранения всех недостатков. Водителю назначили штраф в размере 60 тысяч тенге за переоборудование автобуса без соответствующего разрешения.

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