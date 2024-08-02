Водителя с долгом в 16,5 млн тенге задержали в Астане

Водителя автомобиля Toyota Camry с многомиллионным долгом задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

За водителем числилась задолженность в размере 16,5 миллиона тенге.

Должника задержали при проведении рейда в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Машина была замечена и остановлена на проспекте Кабанбай батыра. Автомобиль водворён на коммунальную стоянку, водителя предупредили о необходимости оплаты долга.

В ходе ОПМ "Правопорядок" (проводилось с 29 по 31 июля) на территории столицы зарегистрировано более 70 преступлений, из них в дежурные сутки раскрыто 48. Раскрыто более 40 ранее совершённых преступлений, задержано пять преступников, находящихся в розыске.

При проведении рейдов выявлено около 2,5 тысячи административных правонарушений, в том числе 266 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде, более 200 фактов нарушения тишины. В ночное время в общественных местах выявлено 100 подростков без сопровождения взрослых.