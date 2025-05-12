В Туркестанской области сотрудники полиции выявили водителя с задолженностью свыше 1,3 миллиона тенге благодаря системе “Қорғау — опасный водитель!”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в городе Ленгер Толебийского района. Полицейские остановили Mercedes-Benz и проверили данные водителя через электронную систему “Қорғау”, которая моментально показала наличие крупной задолженности. Половина суммы пришлась на неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

После разъяснительной беседы с участковыми инспекторами автомобилист добровольно оплатил весь долг. Полицейские подчёркивают, что применение интеллектуальных систем видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений помогает снижать уровень правонарушений и укреплять правопорядок на дорогах.

На территории области продолжается акция “Безопасная дорога”, направленная на профилактику ДТП и повышение дисциплины среди водителей. Система “Қорғау” уже доказала свою эффективность в выявлении нарушителей, которые представляют потенциальную угрозу на дорогах.