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Водителя с долгами на 33 млн тенге поймали в Шымкенте

Сегодня, 15:55
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: Baigenews.kz

В Шымкенте с помощью программа "Коргау" удалось выявить нарушителя, задолжавшего 33 млн тенге по штрафам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, за владельцем Hyundai Elantra числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 33 млн тенге. Транспорт полицейские задержали по улице Рыскулова.

Уклоняющегося от уплаты автомобилиста предупредили о причитающихся с него платежах. Машина водворена на штрафстоянку.

Забрать авто горожанин может только после полного погашения долгов.

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