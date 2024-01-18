Водителя с долгами на 33 млн тенге поймали в Шымкенте

В Шымкенте с помощью программа "Коргау" удалось выявить нарушителя, задолжавшего 33 млн тенге по штрафам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, за владельцем Hyundai Elantra числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 33 млн тенге. Транспорт полицейские задержали по улице Рыскулова.

Уклоняющегося от уплаты автомобилиста предупредили о причитающихся с него платежах. Машина водворена на штрафстоянку.

Забрать авто горожанин может только после полного погашения долгов.