51-летнего водителя погрузчика наказали в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Напомним, 15 ноября 2024 года на территории строящейся школы в селе Томарлы развернулись события, ставшие поводом для уголовного дела. Рабочие ТОО устроили застолье в честь дня рождения, среди тостующих были прораб, крановщик и водитель погрузчика. Между крановщиком и водителем погрузчика вспыхнул пьяный конфликт. Последний завёл погрузчик, стоявший во дворе школы, и пошёл в атаку: снёс охранную будку, угол школы, забор, а затем направил ковш на автомобиль обидчика, вмяв крышу, разбив бампер и в итоге опрокинув машину Chevrolet Onix, которую потом признали непригодным для использования.

Суд признал водителя погрузчика виновным в умышленном повреждении чужого имущества с причинением крупного ущерба. Пять миллионов тенге — эту сумму подсудимый должен возместить за повреждённую машину.

Мужчина вину признал и раскаялся. В результате он получил год ограничения свободы с пробационным контролем.

Остальная часть гражданского иска, включая моральный вред и выплаты по кредиту за "убитую" машину, не была удовлетворена.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Сообщалось, что в Атырау наказали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения повредил чужой автомобиль,