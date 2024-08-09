Водителя экскаватора убило молнией во время дождя в Актобе

В Актобе устраняют последствия мощного ливня. Накануне на город обрушились дождь с грозой и молнией. На заводе ферросплавов от её удара скончался 36-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сильный дождь в Актобе шёл не более двух часов, но горожанам показалось, что осадки длились двое суток. Ведь областной центр буквально утонул. Затопило улицы и дворы, дороги и тротуары. Машины плыли, а пешеходы оказались почти по колено в воде. Некоторые снимали обувь и шли босиком.

В некоторых новостройках из-за ливня затопило квартиры и подвалы. Люди уверены, это следствие некачественного строительства. Горожане пытались дозвониться в экстренную службу, но получалось не у всех. В отдельных районах также наблюдались перебои с электричеством.

Актюбинцы теперь шутят: а что будет, если осадки продлятся целый день?

Чиновники признают, они не готовы к такой погоде. Но уверяют, что стараются изо всех сил.

"Вчера по городу в общей сложности было задействовано 100 ассенизаторов. Всего выкачали 20 тысяч кубов воды. Также работало 10 мотопомп. Благодаря этим усилиям сегодня уже всё сухо", - сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Актобе Канат Наурызов.

На заводе ферросплавов и вовсе произошёл несчастный случай. Во время дождя молния ударила 36-летнего водителя экскаватора. Смерть, говорят медики, наступила мгновенно.

"По предварительным данным, из-за удара молнии произошёл несчастный случай с работником ТОО "Металлург". Погибший был 1988 года рождения. На предприятии он работал внушительное время", - рассказал госинспектор Управления по инспекции труда Актюбинской области Асхат Жумалы.

По данным синоптиков, 8 августа в Актобе выпала трёхмесячная норма осадков. И в ближайшее время, говорят метеорологи, дождливая погода сохранится. Поэтому работникам коммунальных служб придётся в эти дни быть особенно расторопными.