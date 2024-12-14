В Алакольском районе области Жетісу на участке республиканской автодороги Ушарал-станция Достык в снежном заносе застряла грузовая машина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали водителя большегруза до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.