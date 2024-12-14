  • 14 Декабря, 15:50
  • BAIGENEWS

Водителя большегруза спасли из снежного плена в Жетісу

Грузовик застрял в снежном заносе.

Сегодня, 14:15
АВТОР
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иллюстративное dumskaya.net Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: иллюстративное dumskaya.net

В Алакольском районе области Жетісу на участке республиканской автодороги Ушарал-станция Достык в снежном заносе застряла грузовая машина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали водителя большегруза до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.

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