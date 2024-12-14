Водителя большегруза спасли из снежного плена в Жетісу
Грузовик застрял в снежном заносе.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
148Фото: иллюстративное dumskaya.net
В Алакольском районе области Жетісу на участке республиканской автодороги Ушарал-станция Достык в снежном заносе застряла грузовая машина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали водителя большегруза до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.