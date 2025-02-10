Водителя автомобиля BMW суд признал виновным в совершении мелкого хулиганства на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что гражданин И., управляя BMW, намеренно совершал опасные манёвры на дороге, проявив неуважение к обществу и нарушив общественный порядок.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 20 МРП или административный арест сроком от 5 до 15 суток. Суд, учитывая высокую степень общественной опасности правонарушения, принял решение назначить административный арест на 15 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.