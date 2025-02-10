  • 10 Февраля, 23:41
  • BAIGENEWS

Водителя BMW арестовали за опасные манёвры на дороге в Астане

Мужчина мог отделаться штрафом, но суд решил иначе.

Сегодня, 22:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 22:38
Сегодня, 22:38
147
Фото: baigenews.kz

Водителя автомобиля BMW суд признал виновным в совершении мелкого хулиганства на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что гражданин И., управляя BMW, намеренно совершал опасные манёвры на дороге, проявив неуважение к обществу и нарушив общественный порядок.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину. 

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 20 МРП или административный арест сроком от 5 до 15 суток. Суд, учитывая высокую степень общественной опасности правонарушения, принял решение назначить административный арест на 15 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Самое читаемое

Наверх