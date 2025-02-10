Водителя BMW арестовали за опасные манёвры на дороге в Астане
Мужчина мог отделаться штрафом, но суд решил иначе.
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
147Фото: baigenews.kz
Водителя автомобиля BMW суд признал виновным в совершении мелкого хулиганства на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела следует, что гражданин И., управляя BMW, намеренно совершал опасные манёвры на дороге, проявив неуважение к обществу и нарушив общественный порядок.
В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину.
Согласно части 1 статьи 434 КоАП, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 20 МРП или административный арест сроком от 5 до 15 суток. Суд, учитывая высокую степень общественной опасности правонарушения, принял решение назначить административный арест на 15 суток.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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