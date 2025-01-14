  • 14 Января, 18:51
  • BAIGENEWS

Водителя автобуса наградили в Алматы

Сотрудники общественного транспорта не только перевозят людей, но и заботятся об их безопасности и удобстве.

Сегодня, 17:51
АВТОР
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акимат г. Алматы Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: акимат г. Алматы

В Алматы водитель автобуса Канат Ахметов получил благодарность от акима города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акиматмегаполиса.

"Он проявил внимание к пассажиру в инвалидной коляске: помог подняться ему в автобус, используя подъемник. Историю об этом в соцсетях рассказал экоактивист Евгений Мухамеджанов. Публикация вызвала волну положительных откликов горожан.

Вручая благодарность и подарок от имени акима, руководитель автопарка "Алматыэлектротранс" Александр Бейсембиев отметил профессионализм Каната Ахметова и важность его неравнодушного отношения к пассажирам", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Сам водитель подчеркнул, что просто исполнил свои обязанности. Он отметил, что сотрудники общественного транспорта не только перевозят людей, но и заботятся об их безопасности и удобстве. 
 
Канат Ахметов воспитывает четверых детей и работает водителем уже почти год. 

Напомним, автобусы большой вместимости запустят из Алматы в два района области.

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