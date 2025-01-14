Водителя автобуса наградили в Алматы
Сотрудники общественного транспорта не только перевозят людей, но и заботятся об их безопасности и удобстве.
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В Алматы водитель автобуса Канат Ахметов получил благодарность от акима города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акиматмегаполиса.
"Он проявил внимание к пассажиру в инвалидной коляске: помог подняться ему в автобус, используя подъемник. Историю об этом в соцсетях рассказал экоактивист Евгений Мухамеджанов. Публикация вызвала волну положительных откликов горожан.
Вручая благодарность и подарок от имени акима, руководитель автопарка "Алматыэлектротранс" Александр Бейсембиев отметил профессионализм Каната Ахметова и важность его неравнодушного отношения к пассажирам", - говорится в сообщении акимата Алматы.
Сам водитель подчеркнул, что просто исполнил свои обязанности. Он отметил, что сотрудники общественного транспорта не только перевозят людей, но и заботятся об их безопасности и удобстве.
Канат Ахметов воспитывает четверых детей и работает водителем уже почти год.
Напомним, автобусы большой вместимости запустят из Алматы в два района области.