В Астане в рамках спецмероприятия "Автобус" был задержан водитель, управлявший автобусом без прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе рейда на проспекте Кабанбай батыра сотрудники полиции остановили автобус Hyundai Country для проверки, в ходе которой выяснилось, что 34-летний водитель не имеет права управлять транспортным средством, несмотря на то, что ранее ему был запрещен доступ к вождению.

В результате мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение правил и арестован на 10 суток. Кроме того, автобус был отправлен на специализированную стоянку. Правоохранители напоминают водителям об обязательном соблюдении законодательства, подчеркивая важность безопасного и законного вождения.