Фракция партии "Ауыл" направила депутатский запрос министру внутренних дел Ержану Саденову, в котором подняла вопрос о необходимости пересмотра статьи 608 КоАП РК, касающейся наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас за такое нарушение предусмотрены административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Граждане, особенно профессиональные водители, жалуются, что наказание слишком жёсткое и не учитывает степень нарушения.

"Бульдозеристы, крановщики, таксисты, дальнобойщики, курьеры фактически теряют источник дохода, оставляя свои семьи без финансовых средств. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, около 500 тысяч человек в стране заняты в сфере такси и доставки через различные интернет-платформы. Чрезмерная строгость наказания создает предпосылки для злоупотреблений со стороны сотрудников полиции, что подтверждается жалобами граждан", - заявили слуги народа.

Депутаты отметили, что с момента принятия нормы осуждены более 200 000 человек. Из 62 317 ДТП за 2022-2024 годы лишь 1 266 совершены в состоянии опьянения.

Далее мажилисмены уточнили, что в большинстве стран наказание более гибкое, например:

В Германии штраф и временное лишение прав зависят от уровня алкоголя;

В Франции за 0,5‰ – лишение прав на 3 года, но срок увеличивается при ДТП;

В США сроки лишения прав редко превышают 3–5 лет;

В России за первое нарушение – 1,5–2 года без прав.

В связи с этим депутаты предлагают следующее:

Провести анализ необходимости сохранения нынешних строгих мер наказания;

Разработать единые правила освидетельствования, включая сроки и возможность повторного тестирования в другой лаборатории;

Ввести эффективные профилактические меры, предупреждающие нарушения.

Фракция "Ауыл" готовит поправки в статью 608 КоАП и призывает МВД к открытому диалогу.