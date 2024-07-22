Водители устроили разборки с дракой на дороге в Астане

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрено дело в отношении двух водителей за мелкое хулиганство, передаёт BaigeNews.

Из материалов дела следует, что оба участника управляли автомашинами и во время езды устроили словесную перепалку. Затем остановив автомобили устроили обоюдную драку в общественном месте.

В ходе судебного заседания граждане не отрицали обстоятельств совершенного правонарушения.

Судом оба нарушителя общественного порядка за агрессивное и неподобающее поведение признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и привлечены к ответственности в виде ареста.

При этом один из них ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение и в декабре прошлого года он признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП с назначением административного ареста сроком на 5 суток.

Санкция ст.434 ч.1 КоАП влечет к штрафу в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Санкция ст.434 ч.2 КоАП предусматривает арест на срок от 15 до 30 суток.

"Постановлением суда А. признан виновным по ст.434 ч.1 КоАП с назначением взыскания в виде административного ареста сроком на 5 суток. Второй правонарушитель Б. за совершение повторно хулиганских действий признан виновным по ст.434 ч.2 КоАП с назначением взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.

При определении меры взыскания, суд принял во внимание характер правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность и вызвавшего резонанс в обществе.

В качестве смягчающих обстоятельств учел - признание вины, раскаяние в содеянном, а в качестве отягчающего ответственность обстоятельства – повторное совершение в течение года аналогичного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу.