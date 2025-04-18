В Павлодаре полицейские выявили серьезное нарушение правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. На перекрестке улиц Назарбаева и Чокина два водителя - Lada Granta и Mercedes - устроили агрессивные "разборки" прямо на дороге, создавая реальную угрозу для других участников движения. Видео инцидента, которое быстро распространилось в социальных сетях, вызвало бурную реакцию.

На кадрах видно, как оба водителя маневрируют без учета правил, не уступая друг другу проезжую часть, что могло привести к серьезному ДТП. Полицейские, проанализировав ситуацию, привлекли обоих нарушителей к административной ответственности за создание аварийной ситуации.

С начала года в Павлодаре уже было пресечено около 200 подобных случаев.

Ранее мы сообщали, что водители устроили разборки с дракой на дороге в Астане.