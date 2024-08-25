Водители устроили драку посреди дороги в Павлодаре

В Павлодаре на видео попала жёсткая драка водителей, которые выясняли отношения кулаками прямо на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по видео, инцидент происходил на самой широкой и оживлённой улице города — проспекте Назарбаева. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся возле открытых дверей авто. Затем в спор вмешивается третий и пытается их разнять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доска Объявлений №1в Павлодаре (@doska_pavlodar)

"Разборки на дороге по-Павлодарски", — говорится в подписи к видео в Instagram-паблике doska_pavlodar. Ко всему прочему, автор ролика добавил в свой сюжет озвучку из популярной видеоигры Mortal Kombat.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.