  • 25 Августа, 12:45
  • BAIGENEWS

Водители устроили драку посреди дороги в Павлодаре

Сегодня, 12:33
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: скриншот с видео

В Павлодаре на видео попала жёсткая драка водителей, которые выясняли отношения кулаками прямо на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по видео, инцидент происходил на самой широкой и оживлённой улице города — проспекте Назарбаева. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся возле открытых дверей авто. Затем в спор вмешивается третий и пытается их разнять. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Доска Объявлений №1в Павлодаре (@doska_pavlodar)

"Разборки на дороге по-Павлодарски", — говорится в подписи к видео в Instagram-паблике doska_pavlodar.  Ко всему прочему, автор ролика добавил в свой сюжет озвучку из популярной видеоигры Mortal Kombat.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

"Участники конфликта установлены. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материал направлен в суд", — пояснили в ведомстве.

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