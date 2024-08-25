Водители устроили драку посреди дороги в Павлодаре
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В Павлодаре на видео попала жёсткая драка водителей, которые выясняли отношения кулаками прямо на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по видео, инцидент происходил на самой широкой и оживлённой улице города — проспекте Назарбаева. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся возле открытых дверей авто. Затем в спор вмешивается третий и пытается их разнять.
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"Разборки на дороге по-Павлодарски", — говорится в подписи к видео в Instagram-паблике doska_pavlodar. Ко всему прочему, автор ролика добавил в свой сюжет озвучку из популярной видеоигры Mortal Kombat.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
"Участники конфликта установлены. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материал направлен в суд", — пояснили в ведомстве.
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