Водители станции скорой помощи в Макинске задыхаются от зловония

Водители станции скорой медицинской помощи Буландынского района Акмолинской области устали мириться со зловонием в здании гаража. По их словам, септик в помещении не работает много лет, из-за чего нечистоты скапливаются под полом. Между тем, именно здесь изо дня в день проходят рабочие смены 15 сотрудников. На честном слове держится и система отопления. Руководство больницы и управления здравоохранения, по их словам, уже который год обещают капитальный ремонт, но воз и ныне там. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Станция скорой медицинской помощи Буландынского района находится в городе Макинске, в здании старой поликлиники. Гараж же находится недалеко, в отдельном помещении, которое неотложке предоставили на условиях безвозмездной аренды. Здесь сидят водители службы "103" и райбольницы, техперсонал – всего человек 15.

Эти люди изо дня в день выезжают на зов больных, спасают их жизнь и здоровье. Но спасать, похоже, нужно и их самих.

"В помещении стоит невыносимый запах. Хорошо ещё летом, двери открыты настежь, хоть как-то проветривается, – говорит водитель Мурат Раков. – А в холодное время года – хоть противогаз надевай. Здесь когда-то был санузел, снизу шла канализационная труба, года три назад она вышла из строя. Её закрыли-забили, а под полами страшная вонь, под низом помещению хана пришла".

Справлять нужду сотрудникам приходится на улице.

"Спонсор один привёз. Выкопали яму и поставили. Но это нас не пугает, ведь все мы родом из аула. Люди привыкшие. А вот к зловонию привыкнуть невозможно, ведь здесь мы проводим по полсуток, отдыхаем между вызовами", – сетует Мурат-аға.

Фото Асель Турар.

На "честном слове", по его словам, держится и система отопления.

"На носу зима, придёт – трубы начнёт рвать. Вот, посмотрите, на батарее табличка "не прислоняться". Потому что вода течёт. Вся система отопления сгнила. Если районная больница не может сделать ремонт, может какой-нибудь спонсор откликнется. Не в лучших условиях работают и наши диспетчера, их здание тоже на ладан дышит: рваный потолок, ободранный линолеум. Пока шум не поднимешь – движения нет. В прошлом году возмутились – линолеум поменяли. При этом выносить сор из избы – дело неблагодарное. Сейчас снова меня упрекать начнут: мол, зачем подставляешь. Но мы же люди, не животные – почему в свинарнике должны работать?!", – разводит руками водитель.

Обещаний медработники, по словам Ракова, слышали немало.

"В прошлом году было руководство облздрава, и все наши видели. Про ПСД говорили, потом про сессию маслихата, где деньги одобрят. Но по факту ремонт никак не сделают. Разве что косметический, так сказать, для отвода глаз", – сокрушается активист.

Видео Мурата Ракова.

В управлении здравоохранения Акмолинской области, действительно, напомнили о текущем ремонте, который в прошлом году сделали в комнате для водителей и помещении для приёма пищи. Также, отметили в ведомстве, проведён ремонт водопровода.

"Воду, действительно, подвели. Теперь сверху кран – снизу ведро. Что толку от воды, если септик не работает? Включаем кран, а потом несём ведро на улицу выливать. Это водопровод, называется", – парирует Мурат Раков.

Так или иначе, в облздраве обещают капитальный ремонт здания скорой помощи Буландынского района.

"На сегодняшний день проектно-сметная документация выполнена, она проходит процедуру государственной экспертизы и будет готова к концу сентября текущего года. После прохождения госэкспертизы подадим бюджетную заявку на капитальный ремонт. Что касается канализации в здании гаража, то она на данный момент, действительно, не функционирует, но ее ремонт также включен в ПСД", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что на 2025 год планируется капитальный ремонт зданий Буландынской районной больницы и поликлиники. А пока водители станции скорой медицинской помощи предлагают небольшую ротацию – пересадить чиновников от здравоохранения в их зловонное здание…