Водители-самоучки совершают половину смертельных ДТП в Казахстане

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Отмена контроля работы автошкол сказалась на уровне подготовки казахстанских водителей. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным МВД Казахстана, среди всех водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50 процентов составляют самоучки, не прошедшие обучение в автошколах. В МВД считают, что низкий уровень обучения водителей — это главная причина из-за которой растёт количество нарушений правил дорожного движения.

"Во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращён государственный контроль за их деятельностью", — сообщил министр на заседании правительства.

Глава МВД отметил, что автошколы не несут административной ответственности за некачественную подготовку своих учеников.

Ранее он рассказал, в каких регионах страны чаще всего происходят ДТП.