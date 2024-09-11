  • 11 Сентября, 23:00
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Водители подрались посреди проезжей части в Астане

Сегодня, 22:21
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baigenews.kz Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: baigenews.kz

Конфликт водителей сняли на видео в Астане. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz

"10 сентября на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошёл конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть. За нарушение общественного порядка оба водителя привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд!, - сообщили в пресс-службе ДП.
 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

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