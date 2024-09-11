Водители подрались посреди проезжей части в Астане

"10 сентября на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошёл конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть. За нарушение общественного порядка оба водителя привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд!, - сообщили в пресс-службе ДП.