Водители подрались посреди проезжей части в Астане
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
115Фото: baigenews.kz
Конфликт водителей сняли на видео в Астане. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"10 сентября на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошёл конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть. За нарушение общественного порядка оба водителя привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд!, - сообщили в пресс-службе ДП.
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