Водители окружили полицейских и требовали выпустить на закрытые трассы в Карагандинской области

Фото: кадр из видео

В социальные сети попало видео, на котором агрессивные водители, окружив полицейских, требовали разрешить им проезд на закрытую из-за непогоды трассу, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что видео было снято в Карагандинской области. Водите спорили со стражами порядка, пытаясь доказать, что выезжать на заснеженные дороги безопасно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Вечерняя Караганда" (@vk_gazeta)

Публикацию активно комментируют пользователи Казнета.

"Люди с ума сошли что ли. Вы хотите выехать, герои такие, а как вас, героев, вытаскивать, так должны люди в погонах. У них тоже семьи есть! Им небезразлично, поэтому и закрыли трассу. Куда хотите, народ, не понятно ещё и предъявляете", - пишет один из пользователей.

"Там же дорогу чистят, техника работает, потерпите!!!", - отмечали другие.

"На трассе застрянут, улетят, будут звонить потом - помогите, спасите! На сотрудников нападают как-будто они по собственной прихоти закрыли дорогу!", - добавляли сетевики.

"Ты посмотри на них, они специально доводят полицейских, чтобы началась драка! Провоцируют! И женщины тоже".

Были и те, кто поддержал водителей.

"Зимой - лучше закрыть, чем чистить, летом - повесить знак "плохой дороги", чем ремонтировать, так и живём..."

"Надо просто какую-то соцпомощь обеспечить людям, может у них нет денег, чтобы где-то переночевать".

"Причём тут закрыта, не закрыта. Люди требуют зачистки дороги. Где вся техника?".

В пресс-службе департамента полиции отреагировали на публикацию. Там сообщили, что видео было снято на автодороге возле города Балхаш на трассе Алматы-Екатеринбург. Дорога, как и остальные трассы республиканского значения, была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

"Всем известно, что в нашей области было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и обильного снегопада. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники батальона патрульной полиции дежурили на дорогах круглосуточно. Они совместно с сотрудниками ДЧС региона спасали и эвакуировали людей из застрявших в снегу машин. К сожалению, не все водители прислушиваются к рекомендациям экстренных служб и, рискуя собой, выезжают на дороги. Ситуация, снятая близ Балхаша, ещё одно тому подтверждение. Водителям, запечатлённым на видео, силами полицейских и местных исполнительных органов на период ожидания открытия дороги был предоставлен тёплый кров, горячее питание. Им нужно было просто набраться терпения. Но вместо этого они стали спорить с патрульными и требовали открыть проезд. А между тем расстояние от Балхаша до Караганды неблизкое, примерно 400 километров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, несмотря на предупреждения о закрытии трассы, трое автолюбителей всё-таки нарушили запрет и выехали на автодорогу.