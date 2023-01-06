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Водители окружили полицейских и требовали выпустить на закрытые трассы в Карагандинской области
В социальные сети попало видео, на котором агрессивные водители, окружив полицейских, требовали разрешить им проезд на закрытую из-за непогоды трассу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что видео было снято в Карагандинской области. Водите спорили со стражами порядка, пытаясь доказать, что выезжать на заснеженные дороги безопасно.
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Публикацию активно комментируют пользователи Казнета.
"Люди с ума сошли что ли. Вы хотите выехать, герои такие, а как вас, героев, вытаскивать, так должны люди в погонах. У них тоже семьи есть! Им небезразлично, поэтому и закрыли трассу. Куда хотите, народ, не понятно ещё и предъявляете", - пишет один из пользователей.
"Там же дорогу чистят, техника работает, потерпите!!!", - отмечали другие.
"На трассе застрянут, улетят, будут звонить потом - помогите, спасите! На сотрудников нападают как-будто они по собственной прихоти закрыли дорогу!", - добавляли сетевики.
"Ты посмотри на них, они специально доводят полицейских, чтобы началась драка! Провоцируют! И женщины тоже".
Были и те, кто поддержал водителей.
"Зимой - лучше закрыть, чем чистить, летом - повесить знак "плохой дороги", чем ремонтировать, так и живём..."
"Надо просто какую-то соцпомощь обеспечить людям, может у них нет денег, чтобы где-то переночевать".
"Причём тут закрыта, не закрыта. Люди требуют зачистки дороги. Где вся техника?".
В пресс-службе департамента полиции отреагировали на публикацию. Там сообщили, что видео было снято на автодороге возле города Балхаш на трассе Алматы-Екатеринбург. Дорога, как и остальные трассы республиканского значения, была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.
"Всем известно, что в нашей области было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и обильного снегопада. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники батальона патрульной полиции дежурили на дорогах круглосуточно. Они совместно с сотрудниками ДЧС региона спасали и эвакуировали людей из застрявших в снегу машин. К сожалению, не все водители прислушиваются к рекомендациям экстренных служб и, рискуя собой, выезжают на дороги. Ситуация, снятая близ Балхаша, ещё одно тому подтверждение. Водителям, запечатлённым на видео, силами полицейских и местных исполнительных органов на период ожидания открытия дороги был предоставлен тёплый кров, горячее питание. Им нужно было просто набраться терпения. Но вместо этого они стали спорить с патрульными и требовали открыть проезд. А между тем расстояние от Балхаша до Караганды неблизкое, примерно 400 километров", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, несмотря на предупреждения о закрытии трассы, трое автолюбителей всё-таки нарушили запрет и выехали на автодорогу.
"Уже установлены госномера машин. После установления личностей водителей, в отношении них будут составлены адмпротоколы по статье 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" КоАП РК. Согласно санкции данной статьи нарушителям грозит штраф либо административный арест на 15 суток", - уточнили в департаменте.
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