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Водители и кондукторы автопарка грозятся не выйти на работу в Уральске
Около 30 водителей и кондукторы пассажирских автобусов №13 и №20 собрались во дворе автопарка в Уральске. Причиной тому стала несвоевременная выплата зарплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В задержке заработной платы работники предприятия винят электронную систему оплаты проезда. Выразить свое возмущение вышла только половина работников, остальные — выехали на линию. Однако присутствующие заявили, что в случае невыплаты зарплаты на линию выходить никто не будет.
"Мы получаем зарплату до 10 числа каждого месяца. Однако в этом месяце мы не дождались своих денег. Руководство говорит, что денег нет, якобы акимат еще не выплатил субсидии. А они поступят только в декабре. Мы не согласны с таким исходом. У нас есть семьи, дети, которых нужно кормить, есть кредиты, которые нужно выплачивать, комуслуги, которые тоже никто не отменял", — возмущаются водители.
Люди говорят, что причина возникновения этой проблемы — электронная система билетирования. Ведь раньше горожане платили за проезд наличными, которые сдавались в кассу. Предприятие эти деньги распределяло между работниками. Однако летом прошлого года решено было ввести электронную оплату проезда, и с тех пор деньги поступают на счет оператора Smart Qala.
Руководитель автопарка Александр Баклан говорит, что в месяц для выплаты заработной платы работникам предприятия необходимо 18 миллионов тенге.
"Денег, которые мы получаем от Smart Qala нам недостаточно, чтобы выплачивать заработную плату вовремя. Эти деньги мы тратим на кредиты, на ремонт, покупку запчастей. Также с них мы оплатили зарплату слесарям, они сидят на голом окладе и вообще не видят налички. Платили водителям и кондукторам небольшие авансы. Дохода не хватает даже на ГСМ, уговорили автозаправку дать нам топливо в долг в счет будущих субсидий. А основную заработную плату водителям и кондукторам уже платим с субсидий, это большие суммы — 18 миллионов тенге в месяц, мы ее сами не набираем", — заявил Александр Баклан.
Заместитель акима города Асхат Кульбаев сообщил, что с водителями и кондукторами автопарка проведена беседа. Долги по зарплате должен погашать сам руководитель предприятия.
"Выплата субсидий, как это было сказано еще в августе, будет выплачена в декабре. После утверждения бюджета деньги поступят. Кроме этого я предупредил руководителя ТОО "Урал Тех Сервис" о том, что если работники забастуют и не выйдут на работу, то с компанией будет расторгнут договор", — сказал Асхат Кульбаев.
Между тем сегодня, 12 ноября, все автобусы вышли на линию и работают в штатном режиме.
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