Водители автобусов подменивали QR-коды, предназначенные для оплаты проезда в Павлодаре

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В Павлодаре водители автобусов систематически подменивали QR-коды, предназначенные для оплаты проезда, передаёт tipavlo.dar. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал

Водители меняли таблички с QR-кодами для безналичной оплаты за проезд на личные, привязанные к своей банковской карте. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель отдела ЖКХ Павлодара Арслан Калиякбаров.

По его словам, такие нарушения выявляли систематически, водителей предупреждали, что так делать нельзя, снимали их таблички, устанавливали оригинальные, однако через время эти же автобусники снова повторяли махинацию.

"Таким образом они получали деньги в обход электронной системы оплаты проезда. А это нарушает статистику подсчётов точного количества пассажиров, льготников, возникают искажения в объёме выплачиваемых бюджетных средств. В итоге троих неисправимых водителей уволили", - говорится в сообщении.

Ранее экс-аким города Асаин Байханов рассказывал о мошеннических схемах кондукторов в автобусах. При оплате наличкой они выбивали стандартной категории пассажиров льготные билеты, от чего выходила двойная оплата: пассажир платит наличкой, а потом за него, будто за льготника, транспортники получают возмещение от государства.

Напомним, с первого декабря в Павлодаре начал действовать дифференцируемый тариф на транспорте. Стоимость проезда наличными составляет 130 тенге, при электронной оплате – 80 тенге.

