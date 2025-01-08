40 водителей маршрутных автобусов одного из предприятий Уральска не вышли на линию. Причину они объяснили нарушением трудового законодательства со стороны руководства. У работников автопарка полгода не было отчислений в пенсионный фонд и по медицинской страховке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Из-за протеста водителей многие горожане с утра опоздали на работу. Сотрудники автопарка пояснили, что устали ждать решения проблемы - из-за отсутствия соцотчислений они не могут обратиться в больницы и оплатить кредиты. У многих даже нет возможности выйти в отпуск.

"С августа медицинская страховка не отчисляется, в пенсионный фонд не отчисляется. Ребята ходят, у них по зарплате задержка. Без кредитов же людей нет, у каждого кредиты, у всех сейчас просрочки", - сказал механик предприятия Нуржан Тулеуов.

Автопарк обслуживает семь городских маршрутов. Все они социально значимые и субсидируются государством. При этом зарплату, говорят водители, выплачивают после 20 числа и не в полном объёме.

Представители акимата провели с водителями разъяснительную работу и обещали решить проблему.

"Требования водителей в части выплат пенсионных и прочих отчислений в ближайшее время будет выполнено. Сразу поднять на то количество субсидий, которое сейчас требуют перевозчики, мы не можем, так как, сами знаете, это бюджет, финансовые и другие условия. Поэтому этот вопрос ежегодно прорабатывается, поднимаем вопрос субсидий", - сказал замакима Уральска Азамат Халелов.

Всем шести перевозчикам власти выплачивают ежегодно от 2 до 5 миллиардов тенге. Субсидии данного предприятия составляют 400 миллионов тенге в год. На сегодня выплатили 70% от должного объёма. Задолженность по отчислениям сейчас примерно 60 миллионов тенге. В итоге договорились, что водители автобусов отправятся на линии, а деньги в ближайшее время перечислят.