Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование онлайн

В Казахстане водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование в онлайн формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

В Казахстане изменены Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, позволяющие водителям проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в альтернативном формате.

Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя. При этом медицинские комплексы должны иметь возможность: - биометрической и (или) другой идентификации водителя; - осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб; - проверки реакции зрачков на световой раздражитель; - проверки на алкогольное опьянение; - измерения температуры тела, артериального давления и пульса.

Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам: - обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра; - минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками; - повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа; - сократить временные издержки; - исключить бумажную бюрократию; - вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.

Поправки вступают в юридическую силу с 16 октября текущего года.