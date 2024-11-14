  • 14 Ноября, 13:03
  • BAIGENEWS

Водителей в девяти областях Казахстана предупредили о снегопадах

Сегодня, 12:32
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: pixabay.com

По прогнозу, ухудшение погодных условий ожидается в некоторых регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".

Сильные снегопады 14 ноября ожидаются в следующих областях республики:

  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область;
  • Восточно-Казахстансая область;
  • Костанайская область;
  • Абайская область;
  • Улытауская область.

" В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на автодорогах.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖоле".

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за снега за ночь случилось 52 ДТП.

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