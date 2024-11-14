Водителей в девяти областях Казахстана предупредили о снегопадах

По прогнозу, ухудшение погодных условий ожидается в некоторых регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".

Сильные снегопады 14 ноября ожидаются в следующих областях республики:

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Западно-Казахстанская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область;

Восточно-Казахстансая область;

Костанайская область;

Абайская область;

Улытауская область.

" В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на автодорогах. Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖоле".

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за снега за ночь случилось 52 ДТП.