Водителей в девяти областях Казахстана предупредили о снегопадах
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
82Фото: pixabay.com
По прогнозу, ухудшение погодных условий ожидается в некоторых регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".
Сильные снегопады 14 ноября ожидаются в следующих областях республики:
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область;
- Восточно-Казахстансая область;
- Костанайская область;
- Абайская область;
- Улытауская область.
" В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на автодорогах.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖоле".
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за снега за ночь случилось 52 ДТП.