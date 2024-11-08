Водителей в Алматы предупредили об ограничении движения по проспекту Сейфуллина
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В Алматы с 23:00 8 ноября до 21:00 10 ноября на временной дороге у съезда с ул. Жансугурова на проспект Сейфуллина будет временно ограничено движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское Управление энергетики и водоснабжения.
Это связано с подключением канализационных сетей на улицах Краснодарской и Черноморской к городскому коллектору.
"На этом участке ведутся строительные работы по прокладке распределительных сетей канализации и реконструкции водопровода. Работы охватывают квадрат улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул. Татибекова и пр. Райымбека. Проект предусматривает прокладку 42,9 км водопроводных и 15,1 км канализационных сетей на 58 улицах для улучшения условий жизни 15 тысяч жителей Жетысуского района", - говорится в сообщении.