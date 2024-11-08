Водителей в Алматы предупредили об ограничении движения по проспекту Сейфуллина

В Алматы с 23:00 8 ноября до 21:00 10 ноября на временной дороге у съезда с ул. Жансугурова на проспект Сейфуллина будет временно ограничено движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское Управление энергетики и водоснабжения.

Это связано с подключением канализационных сетей на улицах Краснодарской и Черноморской к городскому коллектору.