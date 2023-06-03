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Сегодня, 16:19
284
284Фото: скриншот с видео
Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области
В социальных сетях появился ролик с очередным кортежем, нарушающим ПДД. Молодые люди высунулись из машины на полном ходу. Видео заинтересовались в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обратили внимание на видеозапись нарушения водителями ПДД на одной из дорог Толебийского района Туркестанской области.
"Установлены водители автомашин Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, жители Казыгуртского района. В отношении нарушителей составлены административные протокола по части 1 статьи 593 и части 1 стастьи 595 КоАП РК. Машины водворены на штрафстоянку", — сообщили в полиции.
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