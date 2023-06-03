Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появился ролик с очередным кортежем, нарушающим ПДД. Молодые люди высунулись из машины на полном ходу. Видео заинтересовались в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обратили внимание на видеозапись нарушения водителями ПДД на одной из дорог Толебийского района Туркестанской области.