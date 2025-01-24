  • 24 Января, 02:01
  • BAIGENEWS

Казахстанских водителей спасают из снежных заносов

Спасли 7 человек.

Сегодня, 01:05
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: скриншот из видео

Вблизи села Уштар на 38 км автодороги "Коргалжын-Баршын" Акмолинской области два грузовых и две легковых автомобиля остались посреди автодороги из-за снежного затора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Водители транспортных средств обратились за помощью спасателям. В 30 градусный мороз и буран вызволять людей прибыли спасатели МЧС.

Спасатели доставили 7 человек пункт обогрева с.Коргалжын и обеспечили горячим питанием. В медицинской помощи они не нуждались.

В Карагандинской области Осакаровском районе в трех километрах от п.Молодежный в снежном заносе застрял легковой автомобиль.

В условиях сильного ухудшения погоды и метели, которые парализовали движение на дороге спасатели МЧС эвакуировали 2 пассажиров. В медицинской помощи никто не нуждался.

Спасенные поблагодарили сотрудников МЧС и продолжили свой путь.

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