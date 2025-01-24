Казахстанских водителей спасают из снежных заносов
Спасли 7 человек.
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Вблизи села Уштар на 38 км автодороги "Коргалжын-Баршын" Акмолинской области два грузовых и две легковых автомобиля остались посреди автодороги из-за снежного затора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Водители транспортных средств обратились за помощью спасателям. В 30 градусный мороз и буран вызволять людей прибыли спасатели МЧС.
Спасатели доставили 7 человек пункт обогрева с.Коргалжын и обеспечили горячим питанием. В медицинской помощи они не нуждались.
В Карагандинской области Осакаровском районе в трех километрах от п.Молодежный в снежном заносе застрял легковой автомобиль.
В условиях сильного ухудшения погоды и метели, которые парализовали движение на дороге спасатели МЧС эвакуировали 2 пассажиров. В медицинской помощи никто не нуждался.
Спасенные поблагодарили сотрудников МЧС и продолжили свой путь.
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