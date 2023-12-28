Десятки водителей с психическими заболеваниями выявили в области Абай

В области Абай 78 человек с психическими заболеваниями имели водительские права, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Прокуратура области Абай провела анализ в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год. По области 78 лиц имеют действующие водительские удостоверения, несмотря на врачебные противопоказания.

Из них 50 человек лишены водительских удостоверений, по остальным лицам ведется работа.

Как отметили в прокуратуре, одним из оснований прекращения права на управление транспортными средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением.

Прекращение такого права осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, по иску уполномоченного органа.