Водителей предупредили о закрытии участка шоссе в Астане

Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

В этой связи с 06:00 часов до 23:50 часов 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт”, - говорится в сообщении.