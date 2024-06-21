Водителей предупредили о закрытии участка шоссе в Астане
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
69Фото: baigenews.kz
Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.
В этой связи с 06:00 часов до 23:50 часов 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт”, - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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