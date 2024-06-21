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Водителей предупредили о закрытии участка шоссе в Астане

Сегодня, 10:15
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baigenews.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: baigenews.kz

Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

В этой связи с 06:00 часов до 23:50 часов 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт”, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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