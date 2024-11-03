Водителей-нарушителей кортежа авто наказали в Туркестанской области

В Туркестанской области привлекли к ответственности водителей-нарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

В поле зрения патрульной полиции в соцсетях попало видео нескольких автомобилей, двигавшихся "кортежем" на трассе Алматы-Ташкент-Термез.

"Полицейские разыскали автомобили на видеозаписи, которые нарушили правила дорожного движения и препятствовали движению других автомобилей. В результате установлены водители двух автомобилей марки Merсedes-Benz. Ими оказались жители Сайрамского района", – сообщили в полиции.

С нарушителями провели разъяснительную работу и составили на них административные протокола. Кроме того, ведётся работа по выявлению и привлечению к ответственности водителей других транспортных средств на видео.