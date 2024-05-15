Водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения

Соответствующие поправки вносятся в КОАП, передаёт BaigeNews. Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.



Ещё одно важное требование – получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также шесть месяцев.

"Если прав на сегодня нет вообще, то придется учиться (в автошколе – ред.). У нас есть требование к получению категории "А1", она получается с 16 лет, то есть раньше ее получить невозможно будет и соответственно, движение на дорогах на мопедах лиц младше 16 лет на мопедах будет запрещено", - сказала Екатерина Смышляева.

В целом процедура регистрации будет запущена МВД.

"Требовать начилие регистрации как обязательной начнут через полгода, а сама процедура начнется раньше, этот временной отрезок нужен нам для того, чтобы осилить этот объем, то есть требовать регистрацию начнуть через полгода, а сама регистарция начнется раньше, и невозможно станет передвигаться на незарегистрированных мопедах без категории "А1" через полгода после принятия закона, полгода дается как раз для того, чтобы получит права и зарегистрировать мопед", - пояснила депутат.

При этом водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств. Если раньше за нарушение ПДД их наказывали штрафом в размере 2 МРП в соответствии со статьёй 615 КоАП как иных участников дорожного движения, то после принятия норм водители мопедов будут нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора им будет грозить штраф в размере 10 МРП, как это предусмотрено в статье 599 КоАП.



Она также рассказала, в каком случае мопедисты могут лишиться прав.

"Сейчас если человек будет передвигаться на мопеде в алкогольном опьянении, то он будет отвечать за то, что употреблял напитки в общественном месте. Статья такая есть. Как только вступит в силу нормы, которые предлагаются, он становится полноценным водителем транспортного средства, и отвечает по статье в нетрезвом виде. Будет лишаться прав, вплоть до уголовной ответственности. Здесь наоборот, в этом отношении, это справедливо. Они такие же участники дорожного движения. Человек за рулем мопеда такой же участник дорожного движения, он должен быть сконцентрированным, иметь трезвый ум, как и любой другой водитель", - заявила Екатерина Смышляева.

Документ направлен на рассмотрение Сената.