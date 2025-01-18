  • 18 Января, 19:08
  • BAIGENEWS

Водителей из Кызылорды спасли на трассе в Акмолинской области

В снежный плен попали сразу восемь грузовиков.

Сегодня, 18:18
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
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Фото: скриншот с видео

Ехавший из Кызылорды большегруз застрял в снежном заносе на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"На 18 километре дороги "Коргалжын-Баршино" в Акмолинской области в снежном заторе застряло восемь фур с грузом. Семь из них выбрались из снежной ловушки самостоятельно и продолжили путь, последний большегруз пришлось вызволять спасателям и работникам местного акимата", — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС сопроводили грузовую машину до районного центра. Двое водителей машины в медицинской помощи не нуждались.

 

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