Водителей из Кызылорды спасли на трассе в Акмолинской области
В снежный плен попали сразу восемь грузовиков.
Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
65Фото: скриншот с видео
Ехавший из Кызылорды большегруз застрял в снежном заносе на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На 18 километре дороги "Коргалжын-Баршино" в Акмолинской области в снежном заторе застряло восемь фур с грузом. Семь из них выбрались из снежной ловушки самостоятельно и продолжили путь, последний большегруз пришлось вызволять спасателям и работникам местного акимата", — говорится в сообщении.
Спасатели МЧС сопроводили грузовую машину до районного центра. Двое водителей машины в медицинской помощи не нуждались.
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