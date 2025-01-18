Ехавший из Кызылорды большегруз застрял в снежном заносе на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На 18 километре дороги "Коргалжын-Баршино" в Акмолинской области в снежном заторе застряло восемь фур с грузом. Семь из них выбрались из снежной ловушки самостоятельно и продолжили путь, последний большегруз пришлось вызволять спасателям и работникам местного акимата", — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС сопроводили грузовую машину до районного центра. Двое водителей машины в медицинской помощи не нуждались.