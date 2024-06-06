Водителей InDrive и Яндекс Go будут отстранять за превышение скорости

Данные меры предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, который заключен между минтранспорта РК и inDrive, Яндекс Go, передаёт BaigeNews. На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов.



Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности.



Помимо этого планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пассажиров с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.