Министерство транспорта напоминает казахстанцам об основных правилах перевозки грузов автомобильным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.

- Вождение автотранспортного средства без государственного номера запрещено законом.

- Невыполнение законных требований инспекторов транспортного контроля влечет за собой строгое наказание.

- Необходимо не только строго соблюдать правила дорожного движения, но также и режим труда и отдыха.

- Запрещено превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн;

с шестью и более осями – 44 тонны.

На столичном посту Кызылжар зафиксирован случай передвижения грузового автотранспортного средства без государственного номера. Водитель также проигнорировал требование инспектора транспортного контроля об остановке т/с.

В результате водитель привлечен к ответственности и получил административный арест на трое суток.

Кроме того, данный перевозчик был оштрафован за перегруз свыше 50 тонн и отсутствие товаро-транспортной накладной на общую сумму почти 2 млн тенге.