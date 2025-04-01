Водителей грузовиков могут оштрафовать до 3,7 млн тенге за перегруз
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Министерство транспорта напоминает казахстанцам об основных правилах перевозки грузов автомобильным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.
- Вождение автотранспортного средства без государственного номера запрещено законом.
- Невыполнение законных требований инспекторов транспортного контроля влечет за собой строгое наказание.
- Необходимо не только строго соблюдать правила дорожного движения, но также и режим труда и отдыха.
- Запрещено превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность.
В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).
Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;
- пятиосные – 38 тонн;
- с шестью и более осями – 44 тонны.
На столичном посту Кызылжар зафиксирован случай передвижения грузового автотранспортного средства без государственного номера. Водитель также проигнорировал требование инспектора транспортного контроля об остановке т/с.
В результате водитель привлечен к ответственности и получил административный арест на трое суток.
Кроме того, данный перевозчик был оштрафован за перегруз свыше 50 тонн и отсутствие товаро-транспортной накладной на общую сумму почти 2 млн тенге.
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