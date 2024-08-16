Водителей-должников с крупными штрафами задержали в Алматы

Водителей-должников с крупными неоплаченными штрафами задержала полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С начала года водворены на специализированную штрафстоянку порядка 200 транспортных средств, водители которых имеют задолженность по штрафам за нарушения ПДД в сумме 125 млн 940 тысяч тенге", – сообщили в полиции.

Отмечается, что широко применяются возможности информационных систем, которые автоматически вычисляют должников по административным штрафам.п

Полиция Алматы продолжает целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности опасных водителей, которые используют подложные госномера, устанавливают на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.