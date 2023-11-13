Водителей будут штрафовать за использование летних шин в Алматы
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С 1 декабря по 1 марта водители в Алматы обязаны ездить на зимней резине. Тех, кто не "переобует" машины, будут штрафовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
При выявлении авто на летней резине в зимнее время сотрудники полиции вправе наложить штраф, сообщила на брифинге РСК официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Минимальный размер штрафа за нарушение составляет 5 МРП.
"Мы находится в преддверии зимы, поэтому с 1 декабря по 1 марта все машины должны перейти на зимнюю резину. Это требование техники безопасности, поскольку в крупном мегаполисе, как только начинаются первые осадки, начинается хаос. В основном его причиной становится неготовность водителей к зиме" - сказала Салтанат Азирбек.
Она призвала водителей заблаговременно позаботиться и приготовить автомобиль к зиме.
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