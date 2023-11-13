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Водителей будут штрафовать за использование летних шин в Алматы

Сегодня, 20:32
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

С 1 декабря по 1 марта водители в Алматы обязаны ездить на зимней резине. Тех, кто не "переобует" машины, будут штрафовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

При выявлении авто на летней резине в зимнее время сотрудники полиции вправе наложить штраф, сообщила на брифинге РСК официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Минимальный размер штрафа за нарушение составляет 5 МРП.

"Мы находится в преддверии зимы, поэтому с 1 декабря по 1 марта все машины должны перейти на зимнюю резину. Это требование техники безопасности, поскольку в крупном мегаполисе, как только начинаются первые осадки, начинается хаос. В основном его причиной становится неготовность водителей к зиме" - сказала Салтанат Азирбек.

Она призвала водителей заблаговременно позаботиться и приготовить автомобиль к зиме.

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