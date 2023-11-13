Водителей будут штрафовать за использование летних шин в Алматы

С 1 декабря по 1 марта водители в Алматы обязаны ездить на зимней резине. Тех, кто не "переобует" машины, будут штрафовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

При выявлении авто на летней резине в зимнее время сотрудники полиции вправе наложить штраф, сообщила на брифинге РСК официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.