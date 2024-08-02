Водителей большегрузов будут штрафовать в СКО

Большегрузы разбивают дороги Северо-Казахстанской области, за что будут платить штрафы. Об этом заявили специалисты "Казавтожола" и инспекции транспортного контроля, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В Северо-Казахстанской области установят электровесы для большегрузных авто. За превышение предельно допустимой массы на владельцев будет налагаться штраф.

Это участок республиканской трассы Астана-Петропавловск, где вскоре появится автоматизированная система измерения весовых параметров. В 2013-2016 годах здесь провели реконструкцию. Направление является частью транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ". По территории региона автодорога проходит на участке 341-473 км, протяжённостью 132 км. Стоимость реконструкции составила 33,8 млрд тенге.

Остро встаёт вопрос о сохранности выполненных работ. Ведь из-за отсутствия месторождений каменных материалов в центральной части Северо-Казахстанской области, их поставка из соседней Акмолинской идёт именно по этой дороге. Нередко гружённые стройматериалом авто превышают допустимую норму в восемь тонн на ось. От перегруза участок быстро приходит в негодность. Несмотря на установленные дорожные знаки, ограничивающие нагрузку на ось, многие водители игнорируют правила и выезжают на дорогу с превышением допустимых параметров.

"Большегрузные транспортные средства наши дороги разрушают. Появляется колейность, ямочность, просадки. Казавтожолом в текущем году планируется установить по области две установки - это весы. Что уже будет способствовать тому, что большегрузы уже будут соблюдать нагрузку на ось. Также нашей подрядной организацией КАЖсервис устанавливают знаки нагрузка на ось с табличкой температурного режима и режима времени", - объясняет заместитель директора СКОФ АО "НК "Казавтожол" Канат Усербаев.

Допустимая общая масса трехосного транспортного средства – 20 тонн. И рейд по грузовым авто инспекцией транспортного контроля показал, что далеко не все перевозчики эти правила соблюдают. За перегруз владельцы машин в зависимости от формы собственности должны заплатить штраф от 30 МРП или свыше ста десяти тысяч тенге. Одному из нарушителей во время проверки выписали административный протокол на сумму свыше миллиона тенге.

"Это приводит к катастрофическим последствиям. Разрушению дорожного покрытия. Повреждения асфальта, трещины, выбоины - все это следствие постоянного превышения нагрузки. Снижению безопасности движения. Изношенное покрытие увеличивает риск ДТП, особенно для легковых автомобилей. Необходимости дорогостоящего ремонта. Ремонт дорог, повреждённых перегрузкой, отнимает значительные средства из бюджета. Особую озабоченность вызывает движение большегрузной техники при высокой температуре. В таких условиях асфальт становится более мягким и подверженным деформации", - пояснил заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по СКО Нурфазыл Кенжетаев.

С начала года сотрудники инспекции транспортного контроля региона составили около шестисот протоколов на 72 миллиона тенге. В области действуют две автоматические передвижные системы измерения весовых параметров большегрузов и одна в районе города Мамлютка. Вскоре добавятся ещё две: у Сергеевского гидроузла и на участке близ села Келлеровка. Всего в регионе зарегистрировано семь с половиной тысяч самосвалов, массой более 20 тонн.