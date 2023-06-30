Водитель трамвая сбил пешехода насмерть и уехал с места ДТП в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

В Павлодаре водитель трамвая совершил наезд на пешехода и уехал с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 29 июня около 22:27 на пересечении улиц Машхур Жусупа - М.Горького.

"Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Трамвай установлен, осмотрен и опечатан", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП 58-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.