Водитель трактора снёс ворота школы в Атырау

Уголовное дело возбудили после сноса водителем трактора ворот строящейся школы и повреждения автомобиля в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

По данным департамента полиции области, 51-летний водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения, снёс ворота строящейся школы и повредил автомобиль Chevrolet Onix. Сообщается, что его доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности.