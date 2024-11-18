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Водитель трактора снёс ворота школы в Атырау

Сегодня, 06:41
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Уголовное дело возбудили после сноса водителем трактора ворот строящейся школы и повреждения автомобиля в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

По данным департамента полиции области, 51-летний водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения, снёс ворота строящейся школы и повредил автомобиль Chevrolet Onix. Сообщается, что его доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности. 

"По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, начато расследование", – сообщает пресс-служба ДП.

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