Водитель трактора снёс ворота школы в Атырау
Сегодня, 06:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:41Сегодня, 06:41
87Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Уголовное дело возбудили после сноса водителем трактора ворот строящейся школы и повреждения автомобиля в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.
По данным департамента полиции области, 51-летний водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения, снёс ворота строящейся школы и повредил автомобиль Chevrolet Onix. Сообщается, что его доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности.
"По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, начато расследование", – сообщает пресс-служба ДП.
Самое читаемое
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде
- В изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима
- Толпа школьников напала на сверстника в Актау
- В Жамбылской области полицейский выстрелил в спину коллеге
- Туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей