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департамента полиции Павлодарской области Вчера, 16:12
420
Вчера, 16:12
420
Фото: департамента полиции Павлодарской области

Водитель такси под действием наркотиков возил пассажиров в Павлодарской области

В Павлодарской области водитель такси вёз пассажиров под действием наркотиков. Выяснилось это в ходе ОПМ "Нелегальный перевозчик", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

На трассе "Павлодар-Аксу" полицейские остановили "Фольксваген-Пассат", которую в состоянии наркотического опьянения вёл 35-летний водитель. В салоне находились два пассажира. Они пояснили, что заказали такси, чтобы доехать домой.

"По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по статье 608 части 1 КРКоАП, автомашина помещена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в ходе ОПМ за вождение в пьяном виде задержаны ещё 18 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них оказался водитель автобуса, который хотел заняться частным извозом пассажиров, будучи лишённым права на управление транспортным средством. В отношении водителя составлен административный материал по статье 612 части 3 КРКоАП.

В полиции уточнили, что оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.

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#наркотики #такси #водители #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Вчера, 16:12
420
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