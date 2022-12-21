Водитель такси под действием наркотиков возил пассажиров в Павлодарской области

Фото: департамента полиции Павлодарской области

В Павлодарской области водитель такси вёз пассажиров под действием наркотиков. Выяснилось это в ходе ОПМ "Нелегальный перевозчик", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

На трассе "Павлодар-Аксу" полицейские остановили "Фольксваген-Пассат", которую в состоянии наркотического опьянения вёл 35-летний водитель. В салоне находились два пассажира. Они пояснили, что заказали такси, чтобы доехать домой.

"По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по статье 608 части 1 КРКоАП, автомашина помещена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в ходе ОПМ за вождение в пьяном виде задержаны ещё 18 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них оказался водитель автобуса, который хотел заняться частным извозом пассажиров, будучи лишённым права на управление транспортным средством. В отношении водителя составлен административный материал по статье 612 части 3 КРКоАП.

В полиции уточнили, что оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.