Водитель такси избил пассажира в Костанае
Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.
Сегодня, 17:10
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Сегодня, 17:10Сегодня, 17:10
72Фото: baigenews.kz
В Костанае таксист и его знакомый избили пассажира и похитили его iPhone, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Потерпевший, отдохнув в одном из развлекательных заведений города, ночью вызвал такси. Водитель приехал с другом. В ходе поездки между мужчинами произошёл конфликт. В результате таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон стоимостью 650 тысяч тенге.
Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. Они успели продать похищенный телефон за 100 тысяч тенге, разобрав его на запчасти.
По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.
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