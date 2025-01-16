  • 16 Января, 04:27
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Водитель случайно попал на видео коммунальщиков и получил штраф

Водителя машины нашли и оштрафовали на 39 320 тенге.

Сегодня, 03:17
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:17
Сегодня, 03:17
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Павлодарской области водитель-нарушитель случайно попал в объектив камеры сотрудника коммунальной службы и получил штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

В селе Иртышск водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Этот момент попал в объектив камеры коммунальщиков, которые занимались уборкой снега и фиксировали свою работу на видео. Так, он случайно засняли нарушение правил дорожного движения. Водителя машины нашли и оштрафовали на 39 320 тенге.

"Игнорирование правил дорожного движения неприемлемо. Проезд на красный сигнал светофора – нарушение, которое нередко приводит к серьёзным последствиям", – отметили в ДП Павлодарской области.

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