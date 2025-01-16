В Павлодарской области водитель-нарушитель случайно попал в объектив камеры сотрудника коммунальной службы и получил штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

В селе Иртышск водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Этот момент попал в объектив камеры коммунальщиков, которые занимались уборкой снега и фиксировали свою работу на видео. Так, он случайно засняли нарушение правил дорожного движения. Водителя машины нашли и оштрафовали на 39 320 тенге.