Водитель скутера погиб после столкновения с легковушкой в Уральске

Скутер и легковушка столкнулись в Уральске. В результате ДТП водитель скутера погиб на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

"На пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в п.Зачаганск, произошло столкновение скутера и автомашины "Ауди". В результате ДТП водитель скутера скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также по данным полиции, водитель автомашины "Lexus LX570" не уступил дорогу и врезался в движущийся во встречном направлении мопед марки "Макси".

В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован в больницу.