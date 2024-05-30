Водитель скутера погиб после столкновения с легковушкой в Уральске
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Скутер и легковушка столкнулись в Уральске. В результате ДТП водитель скутера погиб на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.
"На пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в п.Зачаганск, произошло столкновение скутера и автомашины "Ауди". В результате ДТП водитель скутера скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Также по данным полиции, водитель автомашины "Lexus LX570" не уступил дорогу и врезался в движущийся во встречном направлении мопед марки "Макси".
В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован в больницу.
"Согласно медицинского заключения водитель "Lexus LX570" находился в состоянии "алкогольного опьянения средней степени". Транспортные средства водворены на спецавтостоянку. Возбуждено уголовное дело", - отметили в полиции.