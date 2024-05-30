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Водитель скутера погиб после столкновения с легковушкой в Уральске

Сегодня, 15:32
АВТОР
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kazlenta.kz/ Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: kazlenta.kz/

Скутер и легковушка столкнулись в Уральске. В результате ДТП водитель скутера погиб на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

"На пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в п.Зачаганск, произошло столкновение скутера и автомашины "Ауди". В результате ДТП водитель скутера скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также по данным полиции, водитель автомашины "Lexus LX570" не уступил дорогу и врезался в движущийся во встречном направлении мопед марки "Макси".

В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован в больницу.

"Согласно медицинского заключения водитель "Lexus LX570" находился в состоянии "алкогольного опьянения средней степени". Транспортные средства водворены на спецавтостоянку. Возбуждено уголовное дело", - отметили в полиции.

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