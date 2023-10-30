Водитель скорой помощи спровоцировал смертельное ДТП в Талдыкоргане

В Талдыкоргане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель кареты скорой помощи допустил столкновение с Аudi, припаркованным на обочине дороги. На момент удара водитель немецкой легковушки вместе с пассажиром меняли заднее колесо.

Водитель Аudi скончался на месте происшествия. 36-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Сейчас назначены экспертизы, возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.