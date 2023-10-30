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Водитель скорой помощи спровоцировал смертельное ДТП в Талдыкоргане

Сегодня, 10:55
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: Polisia.kz

В Талдыкоргане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель кареты скорой помощи допустил столкновение с Аudi, припаркованным на обочине дороги. На момент удара водитель немецкой легковушки вместе с пассажиром меняли заднее колесо.

Водитель Аudi скончался на месте происшествия. 36-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы. 

Сейчас назначены экспертизы, возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.

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