Водитель скорой помощи спровоцировал смертельное ДТП в Талдыкоргане
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
114Фото: Polisia.kz
В Талдыкоргане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель кареты скорой помощи допустил столкновение с Аudi, припаркованным на обочине дороги. На момент удара водитель немецкой легковушки вместе с пассажиром меняли заднее колесо.
Водитель Аudi скончался на месте происшествия. 36-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы.
Сейчас назначены экспертизы, возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
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