Водитель школьного автобуса погиб в ДТП в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Водитель школьного автобуса погиб в ДТП на трассе Актобе-Астрахань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вечером 28 декабря на автодороге Актобе-Астрахань 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком DAF. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, кроме водителя в салоне автобуса никого не было.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".