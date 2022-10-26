Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве

Фото: скриншот из видео

В социальной сети появилось видео возгорания автомобиля в городе Сатпаев, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции прокомментировали аварию на автодороге.

"25 октября на трассе Жезказган - Есиль - Петропавловск, на выезде из города Сатпаев в город Жезказган, 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города. Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте", - сообщили в полиции Ұлытау.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.