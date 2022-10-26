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скриншот из видео Сегодня, 01:02
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Фото: скриншот из видео

Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве

В социальной сети появилось видео возгорания автомобиля в городе Сатпаев, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции прокомментировали аварию на автодороге.

"25 октября на трассе Жезказган - Есиль - Петропавловск, на выезде из города Сатпаев в город Жезказган, 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города. Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте", - сообщили в полиции Ұлытау.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

 
 
 
 
 
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#Сатпаев #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:02
145
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