Водитель с оружием пытался сбежать от полицейских в Жезказгане
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
244Фото: скриншот с видео
О погоне за вооружённым водителем рассказали в департаменте полиции области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
По информации пресс-службы ведомства, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. При этом он пытался скрыться, не подчиняясь законным требованиям полицейских.
"Обратившись на канал 102 управления полиции, житель города сообщил, что у водителя было оружие. Офицеры Центра оперативного управления направили на задержание подозреваемого патрульную полицию и спецподразделения "Арлан". Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.
Проводится расследование, результаты которого не оглашаются в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в полиции региона.
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