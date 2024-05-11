Водитель с оружием пытался сбежать от полицейских в Жезказгане

О погоне за вооружённым водителем рассказали в департаменте полиции области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. При этом он пытался скрыться, не подчиняясь законным требованиям полицейских.

"Обратившись на канал 102 управления полиции, житель города сообщил, что у водителя было оружие. Офицеры Центра оперативного управления направили на задержание подозреваемого патрульную полицию и спецподразделения "Арлан". Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.

Проводится расследование, результаты которого не оглашаются в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в полиции региона.