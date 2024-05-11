  • 11 Мая, 14:50
  • BAIGENEWS

Водитель с оружием пытался сбежать от полицейских в Жезказгане

Сегодня, 11:43
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: скриншот с видео

О погоне за вооружённым водителем рассказали в департаменте полиции области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. При этом он пытался скрыться, не подчиняясь законным требованиям полицейских. 

"Обратившись на канал 102 управления полиции, житель города сообщил, что у водителя было оружие. Офицеры Центра оперативного управления направили на задержание подозреваемого патрульную полицию и спецподразделения "Арлан". Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.
Проводится расследование, результаты которого не оглашаются в соответствии с действующим законодательством", —  сообщили в полиции региона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ұлытау Облысының Полиция Департаменті (@policeofulytau)

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