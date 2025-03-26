Водитель Range Rover разогнался до 237 км/ч в Павлодарской области: как его накажут
В Павлодарской области свыше 21 тысячи водителей наказаны за превышение скорости.
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С начала года в Павлодарской области за нарушение скоростного режима наказаны 21 269 водителей. Полицейские отмечают, что превышение скорости остается одной из главных причин ДТП, поэтому ежедневно проводятся рейды и фиксация нарушений с помощью автоматических комплексов, передает BaigeNews.kz.
Один из вопиющих случаев произошел на автодороге Астана – Павлодар, где водитель Land Rover Range Rover был задержан за движение со скоростью 237 км/ч. Нарушение зафиксировал автоматический комплекс "Зерек", и водителю выписали штраф.
"Штрафы – это не просто наказание, а напоминание о необходимости соблюдать ПДД и уважать жизнь других участников движения", – подчеркнули в Департаменте полиции Павлодарской области.
Стражи порядка призывают водителей соблюдать скоростной режим и помнить, что дорожные ограничения – это не формальность, а способ сохранить жизни.