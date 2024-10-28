Водитель протащил полицейского на двери авто в Алматинской области

В Алматинской области задержали водителя, протащившего полицейского на двери своего автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушителя ПДД выявили при патрулировании в селе Байсеит. Сотрудники батальона патрульной полиции Канат Темирбаев и Эльдар Махмудов остановили управлявшего автомобилем Toyota Ipsum 34-летнего жителя села Достык.

Во время оформления протокола водитель отказался подчиняться законным требованиям. Игнорируя полицейских, он сел в автомобиль и начал движение, прищемив дверью машины пальцы капитану Темирбаеву.

Автомобиль резко тронулся с места, протащив офицера на 10-15 метров. Полицейскому удалось вырвать руку, однако при падении на асфальт он получил травмы.

Правонарушитель пытался скрыться от стражей правопорядка, но вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции села Шелек. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, водитель помещён в изолятор временного содержания. Кроме того, на него составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.