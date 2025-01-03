Офицер полиции рискуя жизнью преградил путь нетрезвому водителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

2 января во время патрулирования улиц полицейские остановили водителя автомобиля Toyota Highlander за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение мужчины, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.

Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться.

Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Но мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся.

Подозреваемого задержали. Согласно результатам медицинского освидетельствования он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти ему грозит до 12 лет лишения свободы.