Водитель прокатил на капоте полицейского в Шымкенте
Теперь лихачу грозит до 12 лет лишения свободы.
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Офицер полиции рискуя жизнью преградил путь нетрезвому водителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
2 января во время патрулирования улиц полицейские остановили водителя автомобиля Toyota Highlander за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение мужчины, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.
Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться.
Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Но мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся.
Подозреваемого задержали. Согласно результатам медицинского освидетельствования он находился в состоянии наркотического опьянения.
По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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