Водитель пожарной машины спас двухлетнюю девочку из трёхметровой ямы
Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37Сегодня, 16:37
46Фото: скриншот с видео МЧС РК
Ребёнок провалился в глубокую яму в посёлке Индербор Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия прибыла группа спасателей, в их числе водитель — Нурлыбек Саламатов.
"Нурлыбек действовал самоотверженно и смело. Его удерживали другие спасатели, а он дотянулся до малышки и оперативно вытащил ее из зоны опасности. Ребёнок в медпомощи не нуждался. Такие не простые спасательные операции сотрудники службы ЧС проводят часто. Время идет на секунды и нужно действовать как можно быстрее", — отметили в МЧС.
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