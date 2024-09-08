Водитель пожарной машины спас двухлетнюю девочку из трёхметровой ямы

Ребёнок провалился в глубокую яму в посёлке Индербор Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия прибыла группа спасателей, в их числе водитель — Нурлыбек Саламатов.

"Нурлыбек действовал самоотверженно и смело. Его удерживали другие спасатели, а он дотянулся до малышки и оперативно вытащил ее из зоны опасности. Ребёнок в медпомощи не нуждался. Такие не простые спасательные операции сотрудники службы ЧС проводят часто. Время идет на секунды и нужно действовать как можно быстрее", — отметили в МЧС.